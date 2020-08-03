Какая ориентировочная цена каждой из позиций, неизвестно

Харьковский зоопарк решил раскошелиться на фрукты для животных, закупив их по «секретным» ценам

Об этом передает издание NewsRoom со ссылкой на данные системы ProZorro.

Согласно тендерной документации, коммунальное предприятие собирается купить овощи, фрукты, ягоды, всего – 45 наименований продуктов. Кроме того, зоопарк купит 192 авокадо, 134 килограмма персиков, 13 тонн свеклы и почти девять тонн яблок.

Общая стоимость тендера составляет 1,995 миллиона гривен. При этом заказчик не сообщает ориентировочную цену каждого отдельного продукта.

Торги стартуют в понедельник, 3 августа.

Ранее мы рассказывали о том, что реконструкцию Харьковского зоопарка показали с высоты птичьего полета. Ответствующее видео опубликовали в социальных сетях.

На записи видно, как начинает вырисовываться вид будущего зоопарка, который решили преобразовать и сделать, по заверениям властей, «первым зоопарком в Украине европейского уровня».

На кадрах стройка – в самом разгаре, и уже угадываются определенные зоны: на финишной прямой строительство «Планеты обезьян», растет океанариум, появляются ландшафты для каждой из тематических зон, которых, согласно проекту, будет 14. Это «Тропа тигра», «Дикая Австралия», «Африканское сафари», «Африканская саванна», «Южная Америка», «Мир побережья», «Планета обезьян», «Королевство слонов», «Водный мир" (океанариум), «Верблюды», «Жители гор», «Детский зоопарк», «Террариум» и «Аллигатор».

Мы также писали о том, что на здание для содержания пингвинов в зоне «Мир побережья» КП «Харьковский зоопарк» планирует потратить свыше 90 млн. грн.

Одноэтажное сооружение трапециевидной формы будет иметь размеры 38,5 на 14 метров. Внутри планируют оборудовать зал для посетителей, экспозиционный зал для пингвинов с бассейном и карантинную с бассейном, кормовую, помещения для персонала, топочную и помещение для водоподготовки.

Напомним, харьковчане заплатят миллионы за новый туалет в зоопарке.

Как сообщала Politeka, стало известно, что прячут от харьковчан за открытием скандального фонтана с обезьянами.

Также Politeka писала, что жителей обрекли на коммунальный апокалипсис, обезьянам повезет больше.