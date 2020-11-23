В Харькове за рулем внедорожника заметили необычного «водителя»

Енот, который хозяйничал на месте водителя в черном джипе, попал в объектив камеры стоящего рядом на светофоре пассажира или водителя автомобиля. Уже вскоре кадры появились в харьковской группе «ТРУХА» в социальных сетях.

«😍Просто енотик радуется снегу 🦝 📍Перекрёсток пр.Гагарина и Молочной», – говорится в подписи к видео.

Ранее мы писали о том, что в Одессе мужчина получил удар ножом за выгул собаки без намордника. Происшествие случилось в одном из дворов в Приморском районе города.

Одессит заметил, как двое мужчин выгуливают собаку, у которой не было намордника. Он подошел к ним и сделал замечание, завязалась словесная перепалка, в результате которой он выхватил нож и подрезал им собачника.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, он остался жив. Вскоре полиция задержала 32-летнего нападавшего, когда тот пытался стереть следы крови с орудия преступления.

Мы также рассказывали о том, что в Киеве заметили лося, в панике бегающего по улице и бросающегося под колеса авто. Животное видели на улице Саперно-Слободской. Лось был сильно напуган – он бегал по произвольной траектории и даже бросался под колеса проезжающих машин.

Кроме того, мы сообщали, что в одном из городских супермаркетов в Харькове кто-то закрыл в камере хранения сумок живого пса. Этот случай – далеко не единичный в городе, хотя каждый подобный факт вызывает волну негативных комментариев, в которых пользователи вовсю критикуют владельцев животных за такое обращение со своими питомцами, а также за антисанитарию.

Напомним, собак замучили в центре Одессы, видео: "закрыли в квартире и..."

Как сообщала Politeka, в Киеве поймали монстра с человеческими зубами, фото: "От страха промазала..."

Также Politeka писала, что зоопарк в Харькове закупит продукты для животных по "секретным" ценам: на что уйдут миллионы.