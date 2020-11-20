Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці газети "Путивльські відомості".
Відомо, що вона була задекларована в приватного сімейного лікаря, і судячи з останніх результатів рентгенівських знімків у неї був бронхіт.
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Подробиці на своєму Telegram-каналі розповів журналіст Максим Назаров.
"Сьогодні госпіталізували знайомого в третю київську лікарню ім. Запорожці. Поспілкувався з ним, ох**л.на скрині ситуація по палаті. На відео задихається дідусь, якого тільки привезли і залишили в коридорі", - зазначив Назаров.
Зазначимо, що станом на п'ятницю, 20 листопада, загальна кількість інфікованих в Україні склала 598 085 осіб.
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Нагадаємо, Борис Тізенгаузен розкритикував владу за введення карантину вихідного дня.
Як повідомляла Politeka, деякі українські міста відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня.
Також Politeka писала, що у Харкові на ринку "Барабашово" розповіли, як зміниться їх графік після введення карантину вихідного дня.