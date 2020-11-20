"На території лікарні впала і померла пацієнтка 1957 року народження, яка до цього лікувалася у приватного сімейного лікаря", - йдеться в повідомленні.



Відомо, що вона була задекларована в приватного сімейного лікаря, і судячи з останніх результатів рентгенівських знімків у неї був бронхіт.