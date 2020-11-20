Жінка з підозрою на "китайський" вірус померла біля лікарні в Сумській області

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці газети "Путивльські відомості".
"На території лікарні впала і померла пацієнтка 1957 року народження, яка до цього лікувалася у приватного сімейного лікаря", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що вона була задекларована в приватного сімейного лікаря, і судячи з останніх результатів рентгенівських знімків у неї був бронхіт.
Директор КНП "Путивльська ЦРЛ" Світлана Семененко повідомила, що сімейний лікар обдзвонила всі медичні заклади, профільовані під госпіталізацію, у пошуках вільного місця.

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Подробиці на своєму Telegram-каналі розповів журналіст Максим Назаров.


"Сьогодні госпіталізували знайомого в третю київську лікарню ім. Запорожці. Поспілкувався з ним, ох**л.на скрині ситуація по палаті. На відео задихається дідусь, якого тільки привезли і залишили в коридорі", - зазначив Назаров.

Зазначимо, що станом на п'ятницю, 20 листопада, загальна кількість інфікованих в Україні склала 598 085 осіб.



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