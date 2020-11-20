Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке газеты "Путивльские ведомости".
Известно, что она была задекларирована в частного семейного врача, и судя по последним результатам рентгеновских снимков у нее был бронхит.
Ранее мы сообщали, что в одной из столичных больниц сложилась катастрофическая ситуация из-за эпидемии
Подробности на своем Telegram-канале рассказал журналист Максим Назаров.
"Сегодня госпитализировали знакомого в третью киевскую больницу им. Запорожца. Пообщался с ним, ох**л. На скрине ситуация по палате. На видео задыхающийся дедушка, которого только привезли и оставили в коридоре", - отметил Назаров.
Отметим, что по состоянию на пятницу, 20 ноября, общее число инфицированных в Украине составило 598 085 человек.
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Напомним, Борис Тизенгаузен раскритиковал власть за введение карантина выходного дня.
Как сообщала Politeka, некоторые украинские города отказались придерживаться карантина выходного дня.
Также Politeka писала, что в Харькове на рынке "Барабашово" рассказали, как изменится их график после введения карантина выходного дня.