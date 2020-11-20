"На территории больницы упала и скончалась пациентка 1957 года рождения, которая до этого лечилась у частного семейного врача", - говорится в сообщении.



Известно, что она была задекларирована в частного семейного врача, и судя по последним результатам рентгеновских снимков у нее был бронхит.