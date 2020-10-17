Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами

Пошуки 37-річної мешканки Балаклійського району на Харківщині, яка зникла кілька днів тому, закінчилися трагедією

Альбіна Корнієнко пішла з дому 13 жовтня, і відтоді зв'язок з нею зник, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

14 жовтня до чергової частини Балаклійського відділу поліції надійшло повідомлення від 26-річної дівчини, яка розповіла, що Альбіна пішла на зустріч зі свекром, але так і не повернулася.

Жінку відразу ж оголосили в розшук, кілька днів поліція і волонтери шукали її, але безуспішно.

Вже 16 жовтня в причетності до зникнення запідозрили 58-річного жителя селища Андріївка, який зізнався в тому, що вбив жінку.

Як з'ясувалося в ході допиту, зловмисник обманом виманив Альбіну до свого авто і вбив її, завдавши кілька ударів викруткою. Від отриманих травм вона померла на місці.

Щоб приховати злочин, він закопав тіло в кар'єрі.

Мотивом вбивства чоловік назвав ненависть до Альбіни. Він раніше умовляв її відмовитися від виховання восьмирічного сина, оскільки дуже любив онука. Чоловік хотів забрати його і виховувати самостійно, але жінка не погоджувалася на це.

Така незговірливість в результаті обернулася трагедією для Корнієнко.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Затриманому оголосили про підозру, а в суд відправлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Якщо вина буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Нагадаємо, в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.

Ще Politeka писала, що під Києвом зникла мама з двома дітьми, рідні в розпачі: фото і прикмети.

Також Politeka повідомляла, що молода мама зникла на Харьковщіе, залишився маленький син.