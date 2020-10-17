Пошуки 37-річної мешканки Балаклійського району на Харківщині, яка зникла кілька днів тому, закінчилися трагедією
Альбіна Корнієнко пішла з дому 13 жовтня, і відтоді зв'язок з нею зник, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.
14 жовтня до чергової частини Балаклійського відділу поліції надійшло повідомлення від 26-річної дівчини, яка розповіла, що Альбіна пішла на зустріч зі свекром, але так і не повернулася.
Жінку відразу ж оголосили в розшук, кілька днів поліція і волонтери шукали її, але безуспішно.
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Вже 16 жовтня в причетності до зникнення запідозрили 58-річного жителя селища Андріївка, який зізнався в тому, що вбив жінку.
Як з'ясувалося в ході допиту, зловмисник обманом виманив Альбіну до свого авто і вбив її, завдавши кілька ударів викруткою. Від отриманих травм вона померла на місці.
Щоб приховати злочин, він закопав тіло в кар'єрі.
Мотивом вбивства чоловік назвав ненависть до Альбіни. Він раніше умовляв її відмовитися від виховання восьмирічного сина, оскільки дуже любив онука. Чоловік хотів забрати його і виховувати самостійно, але жінка не погоджувалася на це.
Така незговірливість в результаті обернулася трагедією для Корнієнко.
За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Затриманому оголосили про підозру, а в суд відправлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Якщо вина буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.
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