Мужчине грозит до 15 лет за решеткой

Поиски 37-летней жительницы Балаклейского района на Харьковщине, которая пропала несколько дней назад, закончились трагедией

Альбина Корниенко ушла из дома 13 октября, и с тех пор связь с ней пропала, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

14 октября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение от 26-летней девушки, которая рассказала, что Альбина пошла на встречу со свекром, но так и не вернулась.

Женщину сразу же объявили в розыск, несколько дней полиция и волонтеры искали ее, но безуспешно.

Уже 16 октября в причастности к исчезновению заподозрили 58-летнего жителя поселка Андреевка, который признался в том, что убил женщину.

Как выяснилось в ходе допроса, злоумышленник обманом выманил Альбину к своему авто и убил ее, нанеся несколько ударов отверткой. От полученных травм она умерла на месте.

Чтобы скрыть преступление, он закопал тело в карьере.

Мотивом убийства мужчина назвал ненависть к Альбине. Он ранее уговаривал ее отказаться от воспитания восьмилетнего сына, поскольку очень любил внука. Мужчина хотел забрать его и воспитывать самостоятельно, но женщина не соглашалась на это.

Такая несговорчивость в результате обернулась трагедией для Корниенко.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Задержанному объявили о подозрении, а в суд отправлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.

Еще Politeka писала, что под Киевом исчезла мама с двумя детьми, родные в отчаянии: фото и приметы.

Также Politeka сообщала, что молодая мама исчезла на Харьковщие, остался маленький сын.