Поиски 37-летней жительницы Балаклейского района на Харьковщине, которая пропала несколько дней назад, закончились трагедией
Альбина Корниенко ушла из дома 13 октября, и с тех пор связь с ней пропала, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.
14 октября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение от 26-летней девушки, которая рассказала, что Альбина пошла на встречу со свекром, но так и не вернулась.
Женщину сразу же объявили в розыск, несколько дней полиция и волонтеры искали ее, но безуспешно.
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Уже 16 октября в причастности к исчезновению заподозрили 58-летнего жителя поселка Андреевка, который признался в том, что убил женщину.
Как выяснилось в ходе допроса, злоумышленник обманом выманил Альбину к своему авто и убил ее, нанеся несколько ударов отверткой. От полученных травм она умерла на месте.
Чтобы скрыть преступление, он закопал тело в карьере.
Мотивом убийства мужчина назвал ненависть к Альбине. Он ранее уговаривал ее отказаться от воспитания восьмилетнего сына, поскольку очень любил внука. Мужчина хотел забрать его и воспитывать самостоятельно, но женщина не соглашалась на это.
Такая несговорчивость в результате обернулась трагедией для Корниенко.
По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Задержанному объявили о подозрении, а в суд отправлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.
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