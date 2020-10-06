Связи с Еленой не стало еще в день исчезновения

Полиция Харьковщины сбилась с ног в поисках 18-летней Елены Забазновой, жительницы села Шестеровка Волчанского района

Девушка ушла из дома еще 11 июля, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы пропавшей: на вид 15-20 лет, рост 165-175 сантиметров, среднего телосложения, рыжие длинные волосы, глаза карие.

Когда уходила из дома, при себе имела черный рюкзак небольшого размера.

На момент, когда Елена пропала, дома остался ее шестимесячный сын. После исчезновения матери мальчика забрали социальные службы.

Девушку искали волонтеры поисковой группы «Милена» и добровольцы, однако все мероприятия успехом не увенчались.

Если кому-то известна хоть какая-то информация о девушке, просьба сообщить в Волчанский отдела полиции по телефонам: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным способом.

Ранее мы писали о том, что полицейские разыскивают 40-летнего Игоря Борисова. Мужчина 12 сентября вышел из своего дома в селе Верхняя Роганка под Харьковом, где жил вместе с братом, и пропал.

Тревогу забил брат Игоря Вячеслав. Он рассказал, что его родственник пошел в соседнее село Малое Веселое (бывшее Совхозное) в поисках временной работы. Когда на телефон Игоря звонили, сначала шли гудки, но трубку никто не брал. Позже связь и вовсе оборвалась.

Игорь Борисов ушел из дома в футболке, шортах и тапках. Его рост 170 сантиметров, вес около 70 килограммов, темно-русые волосы с сединой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.

Еще Politeka писала, что под Киевом исчезла мама с двумя детьми, родные в отчаянии: фото и приметы.

Также Politeka сообщала, что под Киевом пропали 16-летняя мама с ребенком: полиция сообщила результаты поисков.