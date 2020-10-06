Полиция Харьковщины сбилась с ног в поисках 18-летней Елены Забазновой, жительницы села Шестеровка Волчанского района
Девушка ушла из дома еще 11 июля, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Приметы пропавшей: на вид 15-20 лет, рост 165-175 сантиметров, среднего телосложения, рыжие длинные волосы, глаза карие.
Когда уходила из дома, при себе имела черный рюкзак небольшого размера.
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На момент, когда Елена пропала, дома остался ее шестимесячный сын. После исчезновения матери мальчика забрали социальные службы.
Девушку искали волонтеры поисковой группы «Милена» и добровольцы, однако все мероприятия успехом не увенчались.
Если кому-то известна хоть какая-то информация о девушке, просьба сообщить в Волчанский отдела полиции по телефонам: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным способом.
Ранее мы писали о том, что полицейские разыскивают 40-летнего Игоря Борисова. Мужчина 12 сентября вышел из своего дома в селе Верхняя Роганка под Харьковом, где жил вместе с братом, и пропал.
Тревогу забил брат Игоря Вячеслав. Он рассказал, что его родственник пошел в соседнее село Малое Веселое (бывшее Совхозное) в поисках временной работы. Когда на телефон Игоря звонили, сначала шли гудки, но трубку никто не брал. Позже связь и вовсе оборвалась.
Игорь Борисов ушел из дома в футболке, шортах и тапках. Его рост 170 сантиметров, вес около 70 килограммов, темно-русые волосы с сединой.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.
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