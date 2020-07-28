На Харьковщине третью неделю продолжаются поиски 17-летней Елены Забазновой, у которой остался шестимесячный ребенок

Девушка ушла из дома 11 июля и до сих пор не вернулась, о ней нет абсолютно никаких вестей, передает KHARKIV Today.

В связи с тем, что молодую маму не могут найти так долго, 30 июля в селе Шестеровка Волчанского района для поиска Елены собирают людей. Вместе с полицией планируют опросить жителей родного села Забазновой и соседних населенных пунктов, прочесать окрестности, в том числе лес и поля, рассказал координатор всеукраинской организации «Поиск пропавших детей» в Харьковской области Сергей Осман.

Он подчеркнул, что девушка на связь не выходила. Волонтеры и правоохранители проверили все места, куда она могла бы поехать, но ее нигде нет:

«Было принято решение (инициировала это полиция) проводить поиски на местности. Будет развернут штаб, массовые поиски будут по лесу, вокруг пруда, поля, по этому поселку».

Что касается малыша, то после пропажи матери его забрали сотрудники социальных служб. Что заставило девушку уйти из дома, неизвестно, поскольку никакой записки она не оставила.

«Телефон был с ней — выключен с того момента, как она пропала», — уточнил Осман.

Он не исключает, что девушка пропала не по своей воле, а также верит в то, что ее удасться найти. К поискам будут привлечены минимум сотня человек, а также, возможно, Нацгвардия.

Всех, кто хочет помочь в поисках девушки, просят в четверг, 30 июля, приехать в село Шестеровка на 10 часов утра.

«Координаты 50.185549, 36.913588. Нужно быть в закрытой обуви и одеться по погоде, при себе иметь дождевик, фонарик и портативное зарядное устройство. Следует взять с собой еду, минимум на день и карту местности с радиусом от точки поиска в 30 километров, лучше сделать до сотни копий карты. Не помешают в поисках и лодка, рации, трекеры и квадрокоптер. Связаться с поисковиками можно по телефону 0687770112 ("горячая линия")», – говорится в сообщении.

Приметы Елены Забазновой: на вид 15-20 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, рыжие длинные волосы, глаза карие. При себе был черный рюкзак небольшого размера.

Информацию о пропавшей девушке просят сообщать в Волчанский отдел полиции по телефонам: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным способом.

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