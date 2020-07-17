На Харьковщине без вести пропала молодая девушка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Известно, что девушка по имени Елена Забазнова исчезла почти неделю назад. Она 11 июля рано утром вышла из дома и не вернулась.

В ювенальной превенции сообщили, что девушка оставила дома своего пятимесячного сына и ничего не сообщила своим родителям, поэтому пока что нет никакой информации о местонахождении молодой мамы.

Елена родилась 25 августа 2002 года, скоро ей должно исполниться 18 лет.

Девушка проживала по адресу: Харьковская область, Волчанский район, с. Шестеровка.

На вид Елене от 15 до 20 лет, у девушки среднее телосложение, рост 165-175 см.

У нее длинные рыжие волосы и карие глаза. С собой у нее должен быть рюкзак небольшого размера черного цвета.

"Просьба всем, кто владеет любой информацией, связаться по телефону +380685842745", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что в Одесской области ведутся поиски 16-летней Анны Амбросиенко. Жительница села Большой Дальник вышла из дома 16 июля и пропала. Приметы девушки: рост 150-155 см, среднего телосложения, светло-русые волосы. Среди особых примет - родинка на носу и шрам на левой руке.

Также Белгород-Днестровским отделом полиции в Одесской области разыскивается 16-летняя Бонетти Глория Джованевна, которая 16 июля пошла к знакомым и до сих пор не вернулась. На вид пропавшей около 16-17 лет, рост 164 см. У девушки черные длинные волосы и темные глаза.

Напомним, под Днепром ищут пропавшую без вести 56-летнюю женщину, фото и приметы.

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