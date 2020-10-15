В городе Балаклея Харьковской области без вести пропала 37-летняя Альбина Корниенко
13 октября мама двоих детей вышла из дома, и с тех пор о ней ничего неизвестно, передает «Город Х» со ссылкой на районный отдел полиции.
Есть вероятность, что она могла отправиться в поселок Слобожанское, Змиевского района.
Приметы пропавшей: на вид 35-40 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые.
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Была одета в темный жилет, фиолетовую кофту, черные штаны, черные кроссовки.
Всех, у кого есть хоть какая-то информация о пропавшей, просьба сообщить по телефонам: 0 (95) 350 04 53 или 102.
Тем временем харьковские правоохранители оперативно разыскали двух девочек-подростков, которые сбежали. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 14 октября в восемь часов утра в полицию позвонили и рассказали о том, что из центра социально-психологической реабилитации детей сбежали две девочки 14 и 12 лет.
На розыск малолетних беглянок был ориентирован личный состав управления патрульной полиции и сектора ювенальной превенции Московского отдела. Девочек нашли целыми и невредимыми. Они просто пошли погулять, не сказав никому о своих намерениях и незаконно покинув территорию центра.
Ранее мы писали о том, что полиция Харьковщины сбилась с ног в поисках 18-летней Елены Забазновой, жительницы села Шестеровка Волчанского района.
Девушка ушла из дома еще 11 июля, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы пропавшей: на вид 15-20 лет, рост 165-175 сантиметров, среднего телосложения, рыжие длинные волосы, глаза карие.
На момент, когда Елена пропала, дома остался ее шестимесячный сын.
Девушку искали волонтеры поисковой группы «Милена» и добровольцы, однако все мероприятия успехом не увенчались.
Если кому-то известна хоть какая-то информация о девушке, просьба сообщить в Волчанский отдела полиции по телефонам: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным способом.
Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.
Еще Politeka писала, что под Киевом исчезла мама с двумя детьми, родные в отчаянии: фото и приметы.
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