В городе Балаклея Харьковской области без вести пропала 37-летняя Альбина Корниенко

13 октября мама двоих детей вышла из дома, и с тех пор о ней ничего неизвестно, передает «Город Х» со ссылкой на районный отдел полиции.

Есть вероятность, что она могла отправиться в поселок Слобожанское, Змиевского района.

Приметы пропавшей: на вид 35-40 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые.

Была одета в темный жилет, фиолетовую кофту, черные штаны, черные кроссовки.

Всех, у кого есть хоть какая-то информация о пропавшей, просьба сообщить по телефонам: 0 (95) 350 04 53 или 102.

Тем временем харьковские правоохранители оперативно разыскали двух девочек-подростков, которые сбежали. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 14 октября в восемь часов утра в полицию позвонили и рассказали о том, что из центра социально-психологической реабилитации детей сбежали две девочки 14 и 12 лет.

На розыск малолетних беглянок был ориентирован личный состав управления патрульной полиции и сектора ювенальной превенции Московского отдела. Девочек нашли целыми и невредимыми. Они просто пошли погулять, не сказав никому о своих намерениях и незаконно покинув территорию центра.

Ранее мы писали о том, что полиция Харьковщины сбилась с ног в поисках 18-летней Елены Забазновой, жительницы села Шестеровка Волчанского района.

Девушка ушла из дома еще 11 июля, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 15-20 лет, рост 165-175 сантиметров, среднего телосложения, рыжие длинные волосы, глаза карие.

На момент, когда Елена пропала, дома остался ее шестимесячный сын.

Девушку искали волонтеры поисковой группы «Милена» и добровольцы, однако все мероприятия успехом не увенчались.

Если кому-то известна хоть какая-то информация о девушке, просьба сообщить в Волчанский отдела полиции по телефонам: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным способом.

Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.

Еще Politeka писала, что под Киевом исчезла мама с двумя детьми, родные в отчаянии: фото и приметы.

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