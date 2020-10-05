40-летний житель Харьковщины пошел в соседнее село на заработки, и вот уже больше трех недель о его судьбе ничего неизвестно

12 сентября Игорь Борисов вышел из своего дома в селе Верхняя Роганка под Харьковом, где жил вместе с братом, но обратно не вернлся до сих пор, передает «Город Х».

Тревогу забил брат Игоря Вячеслав. Он рассказал, что его родственник пошел в соседнее село Малое Веселое (бывшее Совхозное) в поисках временной работы.

Когда на телефон Игоря звонили, сначала шли гудки, но трубку никто не брал. Позже связь и вовсе оборвалась.

Брат Борисова, почувствовав неладное, сразу же обратился в полицию. Правоохранители не просто приняли заявление, но и попросили вещи пропавшего, бритвенный станок и зубную щетку, чтобы взять биоматериал. С тех пор никаких новостей нет.

Мужчина рассказал, что он обзвонил все больницы, однако никого похожего туда не поступало. Сейчас за поиски взялись волонтеры поисковой группы «Милена».

Игорь Борисов ушел из дома в футболке, шортах и тапках. Его рост 170 сантиметров, вес около 70 килограммов, темно-русые волосы с сединой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Борисова, просят позвонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.

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