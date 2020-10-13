У Харкові анонсували зменшення інтервалу між рухом поїздів у метро, однак наступного ранку підземка, як і раніше, забита людьми

12 жовтня в мерії на нараді "Посилення протиепідемічних заходів на території міста (Covid-19)" перший заступник міського голови Ігор Терехов зажадав у директора КП "Харківський метрополітен" В'ячеслава Стаматіна вирішити проблему зі скупченням народу в метро, передає Politeka.net.

"Я тебе зобов'язую зараз прямо, вийшовши з цього залу... Ти розробиш графік руху поїздів зі скороченим інтервалом, збільшуючи кількість поїздів. Не треба, щоб люди стояли, чекали на платформах і накопичувалися", – заявив чиновник.

Однак наступного дня в телеграм-каналі "ТРУХА Харків" показали, що діється в метро Харкова. Як видно на знімку, люди товпляться біля платформи, чекаючи поїзд, і ні про яке зменшення інтервалів поки не чутно.

Більше того, на сторінці Харківського антикорупційного центру у Фейсбуці з'явився графік руху поїздів у метро, з якого випливає той самий висновок: ніхто нічого поки що не зменшував.

"Комунальне підприємство "Харківський метрополітен" опублікувало інтервали руху поїздів. Вони не були зменшені порівняно з інтервалами руху поїздів у червні-жовтні 2020 року. Мінімальний інтервал руху поїздів у метро становить 3,5 хвилини. В години пік. З 7 до 9 ранку на Салтівській і Холодногірсько-Заводській лінії харківського метро", - йдеться в повідомленні.

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