В Харькове анонсировали уменьшение интервала между движением поездов в метро, однако на следующее утро подземка по-прежнему забита людьми

12 октября в мэрии на совещании «Усиление противоэпидемических мероприятий на территории города (Covid-19)» первый заместитель городского головы Игорь Терехов потребовал у директора КП «Харьковский метрополитен» Вячеслава Стаматина решить проблему со скоплением народа в метро, передает Politeka.net.

«Я тебя обязываю сейчас прямо, выйдя из этого зала... Ты разработаешь график движения поездов с сокращенным интервалом, увеличивая количество поездов. Не надо, чтобы люди стояли, ждали на платформах и скапливались», – заявил чиновник.

Однако на следующий день в телеграмм-канале «ТРУХА Харьков» показали, что творится в метро Харькова. Как видно на снимке, люди толпятся у платформы, ожидая поезд, и ни о каком уменьшении интервалов пока не слышно.

Более того, на странице Харьковского антикоррупционного центра в Фейсбуке появился график движения поездов в метро, из которого следует тот же вывод: никто ничего пока что не уменьшал.

«Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" опубликовало интервалы движения поездов. Они не были уменьшены по сравнению с интервалами движения поездов в июне-октябре 2020 года. Минимальный интервал движения поездов в метро составляет 3,5 минуты. В часы пик. С 7 до 9 утра на Салтовской и Холодногорско-Заводской линии харьковского метро», – говорится в сообщении.

Напомним, харьковчане взбунтовались из-за "красной" зоны.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жёсткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.

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