Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

Що тепер забороняється в Україні:

проведення дискотек;

робота розважальных заведений (ночных клубов),

діяльність громадського харчування з організацією дозвілля;

робота після 24 годин і до 7 суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т. д.), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень на винос;

проведення концертів, крім тих, що проводяться закладами культури, і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.

Крім того, Кабмін закрив кордони для в'їзду іноземних громадян з 29 серпня до 28 вересня.

Раніше ми писали, що жителям Харківської області варто деякий час утриматися від відвідування Харкова.

Про це заявила головний санлікар Харківської області Любов Махота.

"З районами області все спокійно, ми за них не хвилюємося. Викликає тривогу тільки місто Харків. Я б порекомендувала населенню області, яке не проживає в місті Харкові, обмежити по можливості відвідування Харкова.

Жителям міста Харкова-бути свідомими, дотримуватися масочний режим і обов'язково соціальну дистанцію", - зазначила Махота.

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява.