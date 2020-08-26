Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 октября

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Что теперь запрещается в Украине:

проведение дискотек;

работа развлекательных заведений (ночных клубов),

деятельность общественного питания с организацией досуга;

работа после 24 часов и до 7 субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

проведение концертов, кроме тех, что проводятся учреждениями культуры, и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

Кроме того, Кабмин закрыл границы для въезда иностранных граждан с 29 августа до 28 сентября.

Ранее мы писали, что жителям Харьковской области стоит некоторые время воздержаться от посещения Харькова.

Об этом заявила главный санврач Харьковской области Любовь Махота.

"С районами области все спокойно, мы за них не волнуемся. Вызывает тревогу только город Харьков. Я бы порекомендовала населению области, которое не проживает в городе Харькове, ограничить по возможности посещения Харькова.

Жителям города Харькова - быть сознательными, соблюдать масочный режим и обязательно социальную дистанцию", - отметила Махота.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.