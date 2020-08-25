У Харкові пасажири маршрутки сиділи на підлозі, щоб сховатися від патрульних

Незвичайне видовище зафіксували в маршрутці Харків-Васищеве.

"Маршрутку зупинила поліція і зажадала що б всі хто не сидить, а стоїть вийшли. Половина вийшла, а половина присіла навпочіпки і ховалися кожен раз коли проїжджав патруль. ЖОДЕН ПАТРУЛЬ НЕ ПЕРЕВІРИВ НАЯВНІСТЬ МАСОК! Тобто сидіти на підлозі в маршрутці краще ніж надіти маску", - йдеться в повідомленні, яке опублікувала група "Жити в Харкові" в Фейсбук.

"Молодці поліція, що не задають людей. Цей цирк всім давно зрозумілий, тільки уряд ще ніяк не вирішить свої справи, а люди страждають", " Вже весь світ знає, що маски до одного місця, але треба ж хоч якусь діяльність зображати, та й бариги масок накупили", " І це нормально? Уряд одягнув намордники і загнав нас у стійло", - пишуть обурені харків'яни.

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Кількість нових хворих китайським вірусом за останні два тижні перевищує норму майже в два рази.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, охоплення населення тестуванням склало 77,3 на 100 тисяч населення (критерій — не менше 24 на 100 тисяч). Кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів — 85,6 (норма менше 40 на 100 тисяч).

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