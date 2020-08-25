Вот это да!

В Харькове пассажиры маршрутки сидели на полу, чтобы спрятаться от патрульных

Необычное зрелище зафиксировали в маршрутке Харьков - Васищево.

"Маршрутку остановила полиция и потребовала что бы все кто не сидит, а стоит вышли. Половина вышла, а половина присела на корточки и прятались каждый раз когда проезжал патруль. НИ ОДИН ПАТРУЛЬ НЕ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ МАСОК! Т.е сидеть на полу в маршрутке лучше чем надеть маску", - говорится в сообщении, которое опубликовала группа "Жить в Харькове" в Фейсбук.

"Молодцы полиция, что не задрачивают людей. Этот цирк всем давно понятен, только правительство ещё никак не решит свои дела, а люди страдают", " Уже весь мир знает,что маски до одного места,но надо ж хоть какую то деятельность изображать,да и барыги масок накупили", " И это нормально? Правительство одело намордники и загнало нас в стойло", - пишут возмущенные харьковчане.

Ранее мы писали, что харьковская область не готова к ослаблению карантина

Количество новых заболевших китайским вирусом за последние две недели превышает норму почти в два раза.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства охраны здоровья.

Так, охват населения тестированием составил 77,3 на 100 тысяч населения (критерий — не менее 24 на 100 тысяч). Количество новых случаев заболевания за последние 14 дней — 85,6 (норма менее 40 на 100 тысяч).

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.