З 24 серпня Харків, Богодухівський і Першотравневий райони будуть в "помаранчевій" зоні карантину

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

У "жовту" зону потрапили Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський та Чугуївський райони Харківської області.

"Це не медична, а політична проблема!Харків їм як кістка в горлі!", " спасибі всім з Ради і також Харківській владі за заборони свят день Харкова і день Незалежності України " сидимо вдома"", " Сьогодні бачили маршрутку переповнену 49 маршрут. Ніякі маски не врятують. А слідом їхали два красивих порожніх автобуса . І навіщо питати у народу, чому все так", " це як релігія...можете вірити можете не вірити...але обряди дотримуватися треба господа...інакше кампец !", "Це означає, що нас садять в резервацію", - обурюються харків'яни в мережі.

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.