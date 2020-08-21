С 24 августа Харьков, Богодуховский и Первомайский районы будут в "оранжевой" зоне карантина
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
В "желтую" зону попали Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области.
"Это не медицинская,а политическая проблема!Харьков им как кость в горле!", " спасибо всем из рады и также харьковском властям за запреты праздников день Харькова и день Независимости Украины "сидим дома"", " Сегодня видели маршрутку переполненную 49 маршрут. Никакие маски не спасут. А следом ехали два красивых пустых автобуса . И зачем спрашивать у народа, почему все так", " это как религия...можете верить можете не верить...но обряды соблюдать надо господа...иначе кампец !", "Это значит, что нас садят в резервацию", - возмущаются харьковчане в сети.
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Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.