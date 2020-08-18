Під Харковом зник чоловік

Медяник Леонід Васильович, 1942 року народження пішов на джерело на дачі в районі В'яловського водосховища (Харківська область, Аква-2).

Страждає розсіяним склерозом (міг частково втратити пам'ять і не пам'ятати свого імені).

Був одягнений у світло-коричневий светр, шорти, гумові шльопанці.

Якщо хтось побачить, або зустріне, або що-небудь відомо про його місцезнаходження-рідні просять звертатися за телефоном: 0993059494, 0979630003 (дочка Юлія)

Нещодавно ми писали що жінка вийшла прогулятися і досі не повернулася

У Харкові розшукують 46-річну Скиртенко Ганну, яка 16 серпня в районі Олексіївки (проспект Перемоги) 9.30 вийшла з дому, і досі її місцезнаходження невідоме.

Телефони координатора пошуків 0994955579, 0688812085 Костянтин, або 102.

Фахівці відзначають, що з кожним роком випадки зникнення людей в Україні стають все більш частим явищем. Для того, щоб уникнути трагедії, важливо не панікувати і своєчасно звернутися за допомогою і почати пошуки.

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