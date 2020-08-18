Под Харьковом пропал мужчина

Медяник Леонид Васильевич, 1942 года рождения ушёл на родник на даче в районе Вяловского водохранилища (Харьковская область, Аква-2).

Страдает рассеянным склерозом (мог частично потерять память и не помнить своего имени).

Был одет в светло-коричневый свитер, шорты, резиновые шлепанцы.

Если кто-то увидит, или встретит, или что-либо известно о его местонахождении — родные просят обращаться по телефону: 0993059494, 0979630003 (дочь Юлия)

Недавно мы писали что женщина вышла прогуляться и до сих пор не вернулась

В Харькове разыскивают 46-летнюю Скиртенко Анну, которая 16 августа в районе Алексеевки (проспект Победы) 9.30 вышла из дома, и до сих пор её местонахождение неизвестно.

Телефоны координатора поисков 0994955579, 0688812085 Константин, или 102.

Специалисты отмечают, что с каждым годом случаи исчезновения людей в Украине становятся все более частым явлением. Для того, чтобы избежать трагедии, важно не паниковать и своевременно обратиться за помощью и начать поиски.

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