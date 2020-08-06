Мальчик 5 августа ушел из дома на прогулку и до настоящего времени о его местоположении ничего не известно
Сотрудники Лозовского отделения полиции разыскивают пропавшего без вести Владислава Крячко 2006 года рождения, передает newsroom
Приметы Владислава: рост — 150-160 сантиметров, телосложение полное, глаза голубые, волосы русые. Был одет в бело-голубую футболку, голубые шорты.
В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Владислава, позвонить его матери: 0673886086 — Юлия Кубах. Или обратиться в полицию по телефону 0959441288 и 0669340346.
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Также в Днепре разыскивают 17-летнего Игоря Фурсова.
Известны также приметы пропавшего парня. Он был одет в темно-зеленую футболку и рваные джинсы черного цвета.
У парня светлые волосы, серо-голубые глаза, курносый нос. Телосложение у юноши стройное, спортивное.
"Если у вас есть информация о местонахождении Игоря, сообщите по телефонам: 102 (полиция), 732-07-00, 098-172-11-84 ("Поиск пропавших детей Днепр")", - говорится в сообщении.
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