До Харкова прилетів з робочим візитом прем'єр-міністр Денис Шмигаль

На авіапідприємстві, яке було першим пунктом у програмі, говорили про те, як збираються відроджувати після глибокої кризи Харківське авіапідприємство, передає Харків тудей.

Крім того, обговорили головне питання, яке турбує робітників, — виплата боргів по зарплатах.

За словами Шмигаля, погасити мільйонні борги з бюджету не можна. Робітники ХДАВП розповіли, що днями отримали гроші за жовтень 2019 року.

Робітники виходять на завод по 2-3 дні на тиждень, тому що немає портфеля замовлень і, як наслідок, грошей на погашення заборгованості.

"Тому потрібен механізм, який через замовлення дасть можливість оживити роботу підприємства. Крок номер один-забезпечити регулярну, стабільну виплату заробітної плати поточної.

І ми це відверто на нараді промовляли. Далі наступний механізм - через або зміни до закону, або інші фінансові механізми (створення державної лізингової компанії та фінансування). З цих коштів здійснюватиметься погашення боргу із зарплати, який на цьому підприємстві становить близько 230 мільйонів гривень. Це, як ми говорили з головою державної обласної адміністрації, половина заборгованості із заробітної плати цілої Харківської області. Тому це одне з ключових питань. Але сказати, що завтра буде виплата зарплат по заробітній платі, не можна. З цим потрібно попрацювати. Це завдання робочої групи номер один", - сказав Шмигаль.

"Все як завжди. Як і 20 років тому. Грошей немає, але ви Тримайся. Коли будуть, невідомо. І чи будуть взагалі. Швидше за все акції заводу знецінять, завод буде банкрутом і все тихо забудеться - і зарплати, і вкрадене. А потім, можливо, буде нове керівництво і все буде. Тільки по новому", " так скільки вкрадено керівництвом цього заводу? чому вони не в тюрмі?! Конфіскація їх майна покрила б 200 млн.", " І знову створимо робочу групу дармоїдів! Ніхто нічого робити не буде! Одні відмазки придумувати а наш премер міністр їх відмазувати і покрвать! Всі вкрали до них як і на ХТЗ, що валять по повній, що Еллектротяжмаш, що Малишева, що Турбоатом! Посадили туди своїх менеджерів і готують підприємства до банкрутства та приватизації! Державі не вигідно, а приватним компаніям чиї інтереси лобіюються на найвищому рівні вигідно!", - пишуть в коментарях харків'яни.

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