В Харьков прилетел с рабочим визитом премьер-министр Денис Шмыгаль

На авиапредприятии, которое было первым пунктом в программе, говорили о том, как собираются возрождать после глубочайшего кризиса Харьковское авиапредприятие, передает Харьков Тудей.

Кроме того, обсудили главный вопрос, который беспокоит рабочих, — выплата долгов по зарплатам.

По словам Шмыгаля, погасить миллионные долги из бюджета нельзя. Рабочие ХГАПП рассказали, что на днях получили деньги за октябрь 2019 года.

Рабочие выходят на завод по 2-3 дня в неделю, потому что нет портфеля заказов и, как следствие, денег на погашение задолженности.

"Поэтому нужен механизм, который через заказ даст возможность оживить работу предприятия. Шаг номер один - обеспечить регулярную, стабильную выплату заработной платы текущей.

И мы это откровенно на совещании проговаривали. Дальше следующий механизм - через или изменения к закону, или другие финансовые механизмы (создание государственной лизинговой компании и финансирование). Из этих средств будет осуществляться погашение долга по зарплате, который на этом предприятии составляет около 230 миллионов гривен. Это, как мы говорили с главой государственной областной администрации, половина задолженности по заработной плате целой Харьковской области. Поэтому это один из ключевых вопросов. Но сказать, что завтра будет выплата зарплат по заработной плате, нельзя. С этим нужно поработать. Это задание рабочей группы номер один", — сказал Шмыгаль.

"Все как обычно. Как и 20 лет назад. Денег нет, но вы держись. Когда будут, неизвестно. И будут ли вообще. Скорее всего акции завода обесценят, завод будет банкротом и все тихо забудется - и зарплаты, и украденное. А потом, возможно, будет новое руководство и все будет. Только по новому", " так сколько украдено руководством этого завода? почему они не в тюрьме?! Конфискация их имущества покрыла бы 200 млн.", " И снова создадим рабочую группу Дармоедов! Никто ничего делать не будет! Одни отмазки придумывать А наш премер министр их отмазывать и покрвать! Всё украли до них как и на ХТЗ, что валят По полной, что Эллектротяжмаш, что Малышева, что Турбоатом! Посадили туда своих менеджеров и готовят предприятия к банкротству и приватизации! Государству не выгодно, а частным компаниям чьи интересы лобируются на самом высоком уровне выгодно!", - пишут в комментариях харьковчане.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

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