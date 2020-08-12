У Харкові в годину пік зупинилися потяги
Першими про це повідомили очевидці. За їхніми словами, на станціях знаходяться натовпи людей, передає Харьков live в Телеграм.
"Склади коштують, за різними даними, від 10 до 25 хвилин. На Холодній горі в метро не пускають пасажирів", - кажуть харків'яни.
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"Не доїжджаючи до Московського проспекту в бік центру, склад в метро різко загальмував в тунелі і тепер стоїмо без єдиного звуку вже хвилин 5.
Двері не відчиняють, людям кажуть посадці не буде. Бігає поліція, нічого не пояснюють.
У нас у вагоні погано стало комусь. Хвилини через 2 відчинили двері і всіх вигнали. Все це тривало 24 хвилини", - розповідає харків'янин.
До слова, вечір останнього робочого дня тижня обернувся для пасажирів харківського метро спілкуванням з поліцією.
На виході з метро людей, які виходили, зустрічали правоохоронці, і тих, хто був без захисної маски на обличчі, запрошували в кімнату поліції. Відповідна інформація з'явилася в соціальних мережах.
"Тепер всім, хто без маски-штраф. Жарти закінчилися. Якщо протягом двох тижнів ситуація по зараженим в Харкові не устаканиться, то знову закриють метро і заклади».
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У середу в місті буде мінлива хмарність, місцями буде дощ, вітер — 7-12 м/с.
Температура повітря вночі — 17-20 градусів, вдень-20-23.
Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.
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