У Харкові в годину пік зупинилися потяги

Першими про це повідомили очевидці. За їхніми словами, на станціях знаходяться натовпи людей, передає Харьков live в Телеграм.

"Склади коштують, за різними даними, від 10 до 25 хвилин. На Холодній горі в метро не пускають пасажирів", - кажуть харків'яни.

"Не доїжджаючи до Московського проспекту в бік центру, склад в метро різко загальмував в тунелі і тепер стоїмо без єдиного звуку вже хвилин 5.

Двері не відчиняють, людям кажуть посадці не буде. Бігає поліція, нічого не пояснюють.

У нас у вагоні погано стало комусь. Хвилини через 2 відчинили двері і всіх вигнали. Все це тривало 24 хвилини", - розповідає харків'янин.

До слова, вечір останнього робочого дня тижня обернувся для пасажирів харківського метро спілкуванням з поліцією.

На виході з метро людей, які виходили, зустрічали правоохоронці, і тих, хто був без захисної маски на обличчі, запрошували в кімнату поліції. Відповідна інформація з'явилася в соціальних мережах.

"Тепер всім, хто без маски-штраф. Жарти закінчилися. Якщо протягом двох тижнів ситуація по зараженим в Харкові не устаканиться, то знову закриють метро і заклади».

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У середу в місті буде мінлива хмарність, місцями буде дощ, вітер — 7-12 м/с.

Температура повітря вночі — 17-20 градусів, вдень-20-23.

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