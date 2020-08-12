В Харькове в час пик остановились поезда

Первыми об этом сообщили очевидцы. По их словам, на станциях находятся толпы людей.

"Составы стоят, по разным данным, от 10 до 25 минут. На Холодной горе в метро не пускают пассажиров", — говорят харьковчане.

К слову, вечер последнего рабочего дня недели обернулся для пассажиров харьковского метро общением с полицией.

На выходе из метро людей, которые выходили, встречали правоохранители, и тех, кто был без защитной маски на лице, приглашали в комнату полиции. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

«Теперь всем, кто без маски - штраф. Шутки закончились. Если в течении двух недель ситуация по заражённым в Харькове не устаканится, то опять закроют метро и заведения».

Ранее мы писали, что в Харькове 12 августа пройдут дожди и похолодает

В среду в городе будет переменная облачность, местами будет дождь, ветер — 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью — 17-20 градусов, днем — 20-23.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.