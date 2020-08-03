Рясні зливи, які недавно знову накрили Харків, натворили чимало бід не тільки на вулицях, позаливавши спальні райони, а й на одному з найвідоміших хлібзаводів міста

У групі «Харків 1654» опублікували відео, зняте в одному з цехів Салтівського хлібзаводу, передає Politeka.net.

Як видно на кадрах, у приміщенні протікає дах, і дощ ллється на голову працівникам цеху, котрі намагаються скоріше прибрати готовий хліб, щоб він не розмокнув.

При цьому підлога в цеху перетворилася на калюжі, і дощ в приміщенні лише трохи менший, ніж на вулиці.

Побачене приголомшило користувачів соціальних мереж.

Вчера прошёл дождь на Салтовском хлебзаводе Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 1. August 2020

«Жах у всій країні і в головах людей, а дощ тут ні при чому, дах треба ремонтувати вчасно, а робочим відмовлятися працювати в таких умовах», «Йолки-палки, слів немає. Думаю, виробництво не збиткове, елементарно зробити нормальний дах, і цього не роблять. Господарі хрінові», «Ну, ну, а що говорити про санітарні норми, якщо елементарно даху немає», «Як так, га? Невже директор такий жлоб, що дах бідолаха навіть не може відремонтувати!», «Жах!», «Цей завод треба берегти! Там якісь особливі печі. Німці приїжджали, дивилися, заздрили», «Найсмачніший хліб ув Харкові! Випікають і годують якісним хлібом багато десятиліть... Чому цей хлібзавод так ковбасить? І закривали кілька разів, і кіоски з їхньою продукцією позносили. Чому? Може, хто знає?», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, в Харкові злетять ціни на хліб.

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