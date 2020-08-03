Обильные ливни, которые недавно снова накрыли Харьков, натворили немало бед не только на улицах, позаливав спальные районы, но и на одном из самых известных хлебзаводов города

В группе «Харьков 1654» опубликовали видео, снятое в одном из цехов Салтовского хлебзавода, передает Politeka.net.

Как видно на кадрах, в помещении протекает крыша, и дождь льется на голову работникам цеха, которые пытаются поскорее убрать готовый хлеб, чтобы он не размок.

При этом пол в цеху превратился в лужи, и дождь в помещении немногим меньше, чем на улице.

Увиденное ошеломило пользователей социальных сетей.

Вчера прошёл дождь на Салтовском хлебзаводе Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 1. August 2020

«Ужас во всей стране и в головах людей, а дождь тут ни при чем, крышу надо ремонтировать вовремя, а рабочим отказываться работать в таких условиях», «Елки-палки, слов нет. Думаю, производство не убыточное, элементарно сделать нормальную крышу, и этого не делают. Хозяева хреновы», «Ну, ну, а что говорить о санитарных нормах, если элементарно крыши нет», «Как так-то, а? Неужели директор такой жлоб, что крышу бедолага даже не может отремонтировать!», «Ужас!», «Этот завод надо беречь! Там какие-то особые печи. Немцы приезжали, смотрели, завидовали», «Самый вкусный хлеб в Харькове! Выпекают и кормят качественным хлебом много десятилетий... Почему этот хлебзавод так колбасит? И закрывали несколько раз, и киоски с их продукцией посносили. Почему? Может, кто знает?», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что харьковчанка показала «начинку», которая попалась ей в буханке хлеба из супермаркета.

Напомним, в Харькове взлетят цены на хлеб.

Как сообщала Politeka, популярный супермаркет накормил покупательницу тараканами.

Также Politeka писала, что у Зеленского раскрыли хитрый план наживы на украинцах.