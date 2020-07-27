До кінця поточного року в Україні подорожчає хлеб, і Харківщину підвищення цін на продукт №1 теж не мине

Про це повідомляє видання «Город Х» з посиланням на слова голови Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка.

За його інформацією, до кінця 2020 року ціна на хліб і хлібобулочну продукцію збільшиться на чотири – п'ять відсотків. Надалі ж підвищення буде залежати від коливання інфляції, а також подорожчання зерна на світовому ринку.

«Після цього хлібобулочні вироби зупиняться в ціні і просто будуть дорожчати на відсоток інфляції. А ось в наступному році, швидше за все, подорожчання хліба випереджатиме інфляцію», – пояснив експерт.

Крім того, зміниться вартість борошна і макаронів.

Раніше ми повідомляли про те, що ціни на продукти в Харкові потроху повзуть вгору. Так, у травні, наприклад, їх вартість зросла в середньому на 1,6%. Найбільше в магазинах і на ринках подорожчали фрукти та курячі яйця. Серед іншого зросли в ціні мед, борошно, соняшникова олія, літр якої в середньому коштував 34,14 грн, рис (23,17 грн/кг), безалкогольні напої. Здорожчали також овочі, зокрема капуста і картопля.

Нагадаємо, ціни на імпортні овочі обурили харків'ян.

Як повідомляла Politeka, харків'янка купила хліб з "особливою" начинкою.

Також Politeka писала, що у Зеленського розкрили хитрий план наживи на українцях.