К концу текущего года в Украине подорожает хлеб, и Харьковщину повышение цен на продукт №1 тоже не минует

Об єтом сообщает издание «Город Х» со ссылкой на слова главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

По его информации, к концу 2020 года цена на хлеб и хлебобулочную продукцию увеличится на четыре – пять процентов. В дальнейшем же повышение будет зависеть от колебания инфляции, а также подорожания зерна на мировом рынке.

«После этого хлебобулочные изделия остановятся в цене и просто будут дорожать на процент инфляции. А вот в следующем году, скорее всего, подорожание хлеба будет опережать инфляцию», – пояснил эксперт.

Кроме того, изменится стоимость муки и макарон.

Ранее мы сообщали о том, что цены на продукты в Харькове потихоньку ползут вверх. Так, в мае, например, их стоимость выросла, в среднем, на 1,6%. Больше всего в магазинах и на рынках подорожали фрукты и куриные яйца. Среди прочего подросли в цене мед, мука, подсолнечное масло, литр которого в среднем стоил 34,14 грн, рис (23,17 грн/кг), безалкогольные напитки. Подорожали также овощи, особенно капуста и картошка.

Напомним, цены на импортные овощи возмутили харьковчан.

Как сообщала Politeka, харьковчанка купила хлеб с "особой" начинкой.

Также Politeka писала, что у Зеленского раскрыли хитрый план наживы на украинцах.