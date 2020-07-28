Звичайна прогулянка вечірнім Харковом обернулася для жителя міста великими неприємностями

Про інцидент, який стався в Індустріальному районі Харкова, розповіли у групі «Типове ХТЗ» у соціальній мережі Фейсбук.

«Годину тому було скоєно напад на чоловіка. Якісь два відморозка вдарили його ззаду арматурою по голові. Чоловікові вдалося втекти. Ми його побачили вже в сквері в районі фонтану закривавленого. Викликали швидку і поліцію. Чоловіка забрали в 4-у невідкладну допомогу. Поліція так і не приїхала. Сказали, що будуть розбиратися в лікарні», – розповів автор, опублікувавши фото потерпілого.

На знімку видно, що чоловік уже в роках. Фельдшер швидкої допомоги накладає йому пов'язку на голову.

Історія обурила харків'ян, які не вірять ні в безпеку на вулицях рідного міста, ні в ефективну роботу поліції.

«Зараз по всій Україні страшно?! Молодь без роботи, а чим зайнятися – не знають, тільки бухати чи наркотики?! А де гроші брати, от і йдуть на розбій! Дякуємо нашому уряду?! За розруху, за знищення людей?!», «На дитячому майданчику хуліганили підлітки. Ми (батьки) викликали поліцію . Поліція 5 разів телефонувала нам, чи на місці ще хулігани! Адже діти граються. Приїхали тільки через 1 годину! За цей час можна і застрелити , і пограбувати, і зґвалтувати», «У нас в депо так машиніста забили насмерть, на Пожарського. Просто нудно хлопчикам було», «Взагалі не розумію, навіщо у нас поліція? За що отримують з/п? На дзвінок ніхто не приїжджає», – обурюються в коментарях.

Раніше ми писали про те, що в Харкові на очисних спорудах №2 на Безлюдівці загинули четверо співробітників «Харківводоканалу», серед яких чоловік і дружина. Люди задихнулися аміаком, намагаючись врятувати колегу, якому стало погано у колодязі.

Нагадаємо, п'яний чоловік влаштував переполох на базі відпочинку на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, життя харківського поліцейського обірвалося на очах у п'ятирічного сина.

Також Politeka писала, що у Харкові знайшли управу на торговців наркотиками.