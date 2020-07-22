Отдых на базе на Харьковщине обернулся крупным скандалом
Ою инциденте, который произошел в Хотомле в Волчанском районе, рассказали в группе «Брутальный Харьков» в социальной сети Фейсбук.
По словам автора публикации, мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил настоящий триллер.
«Неадекватное создание поймало белку и совершило противоправные действия в виде лёгких телесных повреждений по отношению к нескольким ранее ему незнакомым женщинам, отдыхавшим рядом с своим домиком, при этом угрожая им задушить их годовалого ребенка, если они не дадут ему выпить!», – говорится в сообщении.
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Очевидцы стразу же вызвали патрульных, и те скрутили хулигана. Правда, тот успел ударить полицейского, а также разразился нецензурной бранью в адрес стражей порядка и окружающих. Мужчину усадили в машину и увезли в участок для выяснения деталей.
«По непроверенной информации, данный белочник – действующий правоохранитель🥴», – добавил автор.
«Вот таких точно нужно мордой в асфальт и в наручники. Ещё и пилюлей дать. За таких ментов не стыдно, как за тех, кто просто ради показания своей власти ломают и бьют нормальных людей», «Вот поэтому они его культурно запихнули в машину, т. к он действующий правоохранитель! Если бы был простой смертный, то мордой в асфальт!», – рассуждают в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что в селе Слобожанское на Харьковщине сотрудник правоохранительных органов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в воду ребенка. По словам очевидца, виновник был на пляже не один, а с таким же пьяным товарищем.
Напомним, в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.
Как сообщала Politeka, жизнь харьковского полицейского оборвалась на глазах у пятилетнего сына.
Также Politeka писала, что в Харькове нашли управу на торговцев наркотиками.