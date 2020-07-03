На Харьковщине сотрудник правоохранительных органов погиб, когда менял колесо своей машины на обочине

Трагедия произошла в пятницу, 3 июля, в 10:50, в селе Голубовка, на трассе Днепр — Харьков, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

35-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции Дергачевского отделения полиции Харьковской области, старший лейтенант полиции Павел Хоменко вместе с семьей возвращался домой с отдыха.

Полицейский остановил машину ВАЗ на обочине, чтобы заменить пробитое колесо. В это время грузовик, который двигался в попутном направлении, задел авто и полицейского. От полученных травм он погиб на месте. У него остались жена и пятилетний сын.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Предварительно, водитель автомобиля Газель был трезв. В ближайшее время его задержат в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Ранее мы писали о том, что в Харькове полицейская 8 марта прошлого года сбила насмерть пенсионера на пешеходном переходе, но делу дали ход только недавно.

В тот злополучный день мужчина вышел за цветами для своей жены. Он шел по пешеходному переходу на зеленый свет, который горел уже более двух секунд, как его сбила женщина на авто. Старик получил перелом черепа, открытую черепно-мозговую травму и другие увечья. Вердикт врачи вынесли неутешительный: у пенсионера шансы выжить были минимальные, и он скончался через неделю после ДТП.

В качестве причины смерти харьковские эксперты указали возраст, однако родственники не захотели мириться с такой неправдой и решились на эксгумацию. Полтавские эксперты назвали причиной смерти травмы при ДТП, и это стало главным доказательством в суде.

Напомним, в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине авто с военными протаранило опору моста.

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