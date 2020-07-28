Обычная прогулка по вечернему Харькову обернулась для жителя города крупными неприятностями

Об инциденте, который произошел в Индустриальном районе Харькова, рассказали в группе «Типичное ХТЗ» в социальной сети Фейсбук.

«Час назад было совершено нападение на мужчину. Какие-то два отморозка ударили его сзади арматурой по голове. Мужчине удалось убежать. Мы его увидели уже в сквере в районе фонтана окровавленного. Вызвали скорую и полицию. Мужчину забрали в 4-ю неотложку. Полиция так и не приехала. Сказали, что будут разбираться в больнице», – рассказал автор, опубликовав фото потерпевшего.

На снимке видно, что мужчина уже в годах. Фельдшер скорой помощи накладывает ему повязку на голову.

История возмутила харьковчан, которые не верят ни в безопасность на улицах родного города, ни в эффективную работу полиции.

«Сейчас по всей Украине страшно?! Молодежь без работы, а чем заняться – не знают, только бухать или наркотики?! А где деньги брать, вот и идут на разбой! Спасибо нашему правительству?! За разруху, за уничтожение людей?!», «На детской площадке хулиганили подростки. Мы (родители) вызвали полицию . Полиция раз 5 перезванивала нам - на месте ли еще хулиганы! А ведь дети играют. Приехали только через 1 час! За это время можно и застрелить , и ограбить, и изнасиловать», «У нас в депо так машиниста забили насмерть, на Пожарского. Просто скучно паренькам было», «Вообще не понимаю, зачем у нас полиция? За что получают з/п? На вызова никто ни приезжает», – негодуют в комментариях.

Ранее мы писали о том, что в Харькове на очистных сооружениях №2 на Безлюдовке погибли четверо сотрудников «Харьковводоканала», среди которых муж и жена. Люди задохнулись аммиаком, пытаясь спасти коллегу, которому стало плохо в колодце.

Напомним, пьяный мужчина устроил переполох на базе отдыха на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, жизнь харьковского полицейского оборвалась на глазах у пятилетнего сына.

Также Politeka писала, что в Харькове нашли управу на торговцев наркотиками.