У Харкові загинули відразу чотири співробітника комунального підприємства

Трагедія сталася на проспекті Гагаріна близько другої години дня, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Повідомлення про подію в Основ'янський відділ поліції надійшло в 14:14 у понеділок, 27 липня. Співробітник комунального підприємства розповів правоохоронцям, що в ході проведення ремонтних робіт загинули четверо його колег: троє чоловіків і жінка.

За вказаною адресою негайно виїхали оперативники. За попередньою інформацією, чоловіки задихнулись під час проведення ремонту в каналізаційному колодязі.

Відзначимо, що UA: Харківтакож повідомляє про чотирьох загиблих.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, з'ясовуючи всі обставини трагедії.

На підприємстві КП «Харківводоканал», а також у міській раді прокоментувати те, що сталося, пообіцяли пізніше.

За інфомацією ГУ ДСНС у Харківській області, люди загинули близько 14:30 на проспекті Гагаріна, 354. Працівники спустилися в колодязь без засобів захисту:

«На території мулового поля в випускному колодязі при проведенні дренажних робіт. За попередніми даними, робочі спустилися в муловий колодязь без засобів захисту. Рятувальники, використовуючи спеціальні засоби захисту органів дихання, спустились у муловий колодязь і підняли тіла загиблих працівників на поверхню ».

Зазначимо, що це – не перша трагедія із загибеллю співробітника комунального підприємства у Харкові за останній місяць. Так, рано вранці 2 липня на насосній станції підприємства «Харківські тепломережі» в районі станції метро «Наукова» прорвало гарячу воду, в результаті чого загинув співробітник «ХТМ».

Смерть 72-річного чоловіка настала під час усунення аварії на комунальному підприємстві.

За словами представника прокуратури Харківської області Дмитра Чубенко, під час прориву води на станції чергував працівник «ХТМ», який і повідомив близько 4:30 ранку про НП керівництву. Після цього він на зв'язок не виходив.

За словами очевидця, коли сектор залило окропом, чоловік так і не зміг вибратися звідти.

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