40-летний харьковчанин едва не оказался похоронен заживо

Инцидент произошел накануне около половины десятого вечера, передает Politeka со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По информации спасателей, дежурному поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина напротив №125/1 мужчину 1979 года рождения засыпало землей.

Сотрудники Службы немедленно выехали по указанному адресу. С помощью шанцевого инструмента они откопали и вытащили пострадавшего из-под метрового слоя почвы. Бригада скорой увезла пострадавшего в больницу.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия оказалось, что группа рабочих проводила земляные работы. Они копали траншею глубиной около трех метров. В какой-то момент произошел обвал грунта и одного из коммунальщиков по грудь засыпало землей.

Ранее мы рассказывали о том, что на Харьковщине кирпичная стена придавила двух мужчин, которые занимались разборкой старого помещения. В результате 52-летний гражданин погиб на месте, а его 36-летний помощник с переломом ноги был госпитализирован в Купянскую районную больницу.

Чтобы вытащить мужчин из-под завалов, работать пришлось пятерым сотрудникам ГСЧС.

Мы также писали о том, что на улице Пильчикова, 11 в Харькове обрушилась стена трехэтажного жилого дома. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, ГСЧС и «Жилкомсервиса». Прибыв на место, они выяснили, что рухнула одна из стен подвального помещения первого подъезда трехэтажного жилого дома 1928 года постройки.

Напомним, стена обрушилась на гостей свадьбы.

Как сообщала Politeka, на харьковчанина обрушилась часть двухэтажного дома.

Также Politeka писала, что группу шахтеров завалило породой во время работы.