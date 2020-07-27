В Харькове погибли сразу четыре сотрудника коммунального предприятия

Трагедия произошла на проспекте Гагарина около двух часов дня, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о происшествии в Основянский отдел полиции поступили в 14:14 в понедельник, 27 июля. Сотрудник коммунального предприятия рассказал правоохранителям, что в ходе проведения ремонтных работ погибли четверо его коллег: трое мужчин и женщина.

По указанному адресу немедленно выехали оперативники. По предварительной информации, мужчины задохнулись во время проведения ремонта в канализационном колодце.

Отметим, что UA: Харьков тоже сообщает о четырех погибших.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняя все обстоятельства трагедии.

На предприятии КП «Харьковводоканал», а также в городском совете прокомментировать то, что произошло, пообещали позже.

По информации ГУ ГСЧС в Харьковской области, люди погибли около 14:30 на проспекте Гагарина, 354. Работники спустились в колодец без средств защиты:

«На территории илового поля в выпускном колодце при проведении дренажных работ. По предварительным данным, рабочие спустились в иловый колодец без средств защиты. Спасатели, используя специальные средства защиты органов дыхания спустились в иловый колодец и подняли тела погибших работников на поверхность».

Отметим, что это – не первая трагедия с гибелью сотрудника коммунального предприятия в Харькове за последний месяц. Так, рано утром 2 июля на насосной станции предприятия «Харьковские теплосети» в районе станции метро «Научная» прорвало горячую воду, в результате чего погиб сотрудник «ХТС».

Смерть 72-летнего человека наступила во время устранения аварии на коммунальном предприятии.

По словам представителя прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, во время прорыва воды на станции дежурил работник «ХТС», который и сообщил около 4:30 утра о ЧП руководству. После этого он на связь не выходил.

По словам очевидца, когда сектор залило кипятком, мужчина так и не смог выбраться оттуда.

Напомним, в харьковских квартирах потекла вода с "наполнителем".

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