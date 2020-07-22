Не встигли українці перевести дух після подій у Луцьку, як тревожні новини надійшли з Харкова

Поліція Харківської області на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написала наступне:

«Харківська поліція перевіряє повідомлення про захоплення заручників. У даний час за адресою виїхали керівництво Київського райвідділу поліції, слідчо-оперативна група. Згодом надамо більш розгорнуту інформацію».

Буквально через кілька хвилин після того, як поліція прибула на місце, все прояснилося. За словами начальника Київського відділу поліції Сергія Пономарьова, який знаходиться за адресою, вказаною в повідомленні, інформація не відповідає дійсності.

Найцікавіше, що у відредагованому пості правоохоронці просять не поширювати громадян неправдиву інформацію, хоча про "заручниках" люди дізналися якраз з публікації на сайті поліції.

Як повідомили в телеграм-каналі "ХС Харків", в поліцію близько 13:17 надійшло повідомлення, що на вул. Бондаренківській, 12 невідомий захопив будівлю. За словами людини, яка телефонувала, у нього зброя і вибухівка.

"Захопником" виявився 50-річний чоловік з психічним розладом, а будинок, в якому він сховався, був порожній.

Раніше ми повідомляли про те. що у Харкові затримали можливого спільника луцького терориста. Чоловікові 44 роки, він проживає в Індустріальному районі міста.

Оперативники отримали інформацію про те, що вдома у нього – арсенал зброї.

Приїхавши за вказаною адресою, вони провели обшук в будинку і знайшли шість гранат, револьвери, пістолети, кобури, гвинтівку та патрони до гвинтівки, як патрони до нарізної зброї, це калібр 7.62, так і до гладкоствольної. Обшук тривав всю ніч.

За словами затриманого, він був волонтером в зоні АТО в 2014-2015 роках, зброю привіз звідти ж «для самозахисту».

Нагадаємо, п'яний чоловік влаштував переполох на базі відпочинку на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників в Луцьку пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Лукаш пояснила, що чекає Україну після захоплення заручників