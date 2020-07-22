Не успели украинцы перевести дух после событий в Луцке, как тревожные новости поступили из Харькова

Полиция Харьковской области на своей странице в социальной сети Фейсбук написала следующее:

«Харьковская полиция проверяет сообщение о захвате заложников. В настоящее время по адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа. Впоследствии предоставим более развернутую информацию».

Буквально через несколько минут после того, как полиция прибыла на место, все прояснилось. По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности.

Самое интересное, что в отредактированном посте правоохранители просят не распространять граждан неправдивую информацию, хотя о "заложниках" люди узнали как раз из публикации на сайте полиции.

Как сообщили в телеграмм-канале "ХС Харьков", в полицию около 13:17 поступило сообщение, что на ул. Бондаренковской, 12 неизвестный захватил здание. По словам звонившего, у него оружие и взрывчатка.

"Захватчиком" оказался 50-летний мужчина с психическим расстройством, а дом, в котором он укрылся, был пустой.

Ранее мы сообщали о том. что в Харькове задержали возможного подельника луцкого террориста. Мужчине 44 года, он проживает в Индустриальном районе города.

Оперативники получили информацию о том, что дома у него – арсенал оружия.

Приехав по указанному адресу, они провели обыск в доме и нашли шесть гранат, револьверы, пистолеты, кобуры, винтовку и патроны к винтовке, как патроны к нарезному оружию, это калибр 7.62, так и к гладкоствольному. Обыск продолжался всю ночь.

По словам задержанного, он был волонтером в зоне АТО в 2014-2015 годах, оружие привез оттуда же «для самозащиты».

Напомним, пьяный мужчина устроил переполох на базе отдыха на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Лукаш объяснила, что ждет Украину после захвата заложников