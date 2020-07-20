Харків'яни висловили свою думку з приводу української мови

Про те, яка мова має бути державною в Україні, російська чи українська, у перехожих на вулицях Харкова поцікавилися журналісти видання 057.ua.

Приводом до опитування стала ініціатива нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського скасувати перехід російськомовних шкіл з 1 вересня на українську мову навчання, яку, як відомо, Верховна Рада після дводенних протестів не винесла на голосування.

Як випливає з відео, більшість харків'ян впевнені в тому, що в побуті можна спілкуватися на тій мові, на якій зручно, а ось державною в нашій країні має бути тільки українська.

«Українська мова повинна мати єдиний статус, не віддаючи переваги іншим мовам, тому що українська мова є одним з наших народних надбань, яке, по суті, буде сприяти розвитку нашої культури в цілому», – вважає Артем.

«Я в Україні говорю російською, мені так зручніше. Але я чудово знаю українську, і з людьми, яким зручніше говорити українською, я розмовляю саме українською мовою. Тому я вважаю, що в Україні можна розмовляти обома мовами, адже від мови не залежить патріотизм, любов до батьківщини. Тобто, свою мову потрібно знати, але можна розмовляти будь-якою», – відповіла дівчина на ім'я Ганна.

На думку Руслана, кожен громадянин України повинен знати українську мову, і вона ж повинна бути державною, а розмовляти на вулиці кожен може будь-якою мовою.

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