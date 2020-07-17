У Харкові в одному з військкоматів утворилась величезна черга, і ніхто не дотримується маскового режиму

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення у місцевому пабліку в Telegram.

Так, в соцмережі з'явилось фото, зроблене навколо харківського військкомату, що розташований на вул. Косарева, 7.

На світлині можна побачити величезну чергу, при чому люди в ній стоять без масок і явно не дотримуються дистанції 1,5 м, що вимагається правилами карантину.

При цьому повідомляється, що співробітники війсккомату також не дотримуються маскового режиму і не вимагають цього від юнаків.

Раніше повідомлялось, що українські військкомату продовжують надсилати повістки абітурієнтам, не дивлячись на доручення Кабміну врегулювати цю проблему.

Так, киянин Ігор Дрозда заявив, що військовий комісаріат столиці порушує законодавство про призив на строкову військову службу. За його словами, призовників Дарницького районного військового комісаріату було викликано 9 липня на міську комісію. Дрозда зазначив, що Міністерство освіти і науки "вступилося" за тих, хто досягнув 18-19 років. Юнаки цього віку отримують відстрочку по бажанню, але ті, хто, як і він сам, вступають на магістратуру у віці 25 років, "залишилися за бортом".

Нагадаємо, у Кабміні вирішили вжити заходів через призов школярів в армію: "потрібно підготуватися до...".

Як повідомляла Politeka, абітурієнтів женуть в армію, важлива заява Міноборони: що робити і кому дадуть відсрочку.

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