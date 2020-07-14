В поліцію повідомили про мінування 242 об'єктів

У Харкові "замінували" одразу 242 об'єкта

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Так, у місті повідомили про замінування 242 об'єктів, серед яких пологові будинки, продовольчі магазини, банки, автовокзали та аеропорт.

В поліції зазначили, що правоохоронці отримали повідомлення про закладення вибухівки в аптеках, пологових будинках, відділеннях швидкої допомоги, продовольчих магазинах, гіпермаркетах, відкритих торгових центрах, місцевих банках, а також в будівлях вокзалів та в харківському аеропорту. Відповідне повідомлення надійшло на електронну пошту поліції.

Загалом поліцейські перевірили на вибухівку 242 об'єкта та евакуювали 506 осіб. Під час обстеження об'єктів жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

В поліції повідомили, що на місцях працювали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції Харкова, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи. В ході перевірок жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Також вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до неправдивого повідомлення про мінування об'єктів.

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