В полицию сообщили о минировании 242 объектов

В Харькове "заминировали" сразу 242 объекта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, в городе сообщили о заминировании 242 объектов, среди которых родильные дома, продовольственные магазины, банки, автовокзалы и аэропорт.

В полиции отметили, что правоохранители получили сообщение о закладке взрывчатки в аптеках, родильных домах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, местных банках, а также в зданиях вокзалов и в харьковском аэропорту. Соответствующее сообщение поступило на электронную почту полиции.

В целом полицейские проверили на взрывчатку 242 объекта и эвакуировали 506 человек. Во время обследования объектов никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

В полиции сообщили, что на местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции Харькова, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. В ходе проверок никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Сейчас решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению о минировании объектов.

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