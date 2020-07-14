Злива, що накрила Харків минулого вечора, перетворила вулиці міста на річки та озера
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соціальні мережі.
Харків'яни не втомлюються публікувати фото і відео наслідків зливи, що, до речі, продовжилася і вранці.
Стихія не пошкодувала не тільки спальні райони міста: у водне полотно перетворилися та центральні вулиці Харкова з нещодавно відремонтованими дорогами і тротуарами.
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Так, проспект Гагаріна був практично паралізований через те, що рівень води піднявся до критичної позначки. Водії на повному серйозі побоювалися за свої автомобілі і стояли в заторах.
На Клочківській, як видно на записі, машини теж «плавали», а люди бродили в воді, рівень якої також далекий від мінімального.
На Героїв Сталінграда тролейбуси плавали:
На ринку Барабашово господарі контейнерів також стали заручниками стихії: їх магазини затопило. Але, незважаючи на проблеми, працівники влаштували собі розваги на воді.
Вранці, 14 липня, через проливний дощ частина вулиці Академіка Павлова також опинилася під водою.
У мережах також попереджають, що на Шевченка – величезна пробка, яка починається від Жилярді.
А ось що коїться на Московському проспекті:
Харків'ян попереджають про проблеми з громадським транспортом і поїздками в центр. Не їдуть трамваї 5 і 8 в сторону Одеської та тролейбуси в сторону Гагаріна (перехрестя біля Дракона, що злітає..
У коментарях харків'яни все ж знайшли ресурси для жартів:
«На благо міста і всіх харків'ян (с) плавайте на здоров'я!», «Всі хотіли поїхати на море, але море приїхало до них 😉», «Потрібно терміново перестелити асфальт!», «Та то ви на південному вокзалі не були: в 23:30 там трамваї майже плавали», «Так при чому тут мер?! Комунальники охреніли і роблять дороги не за стандартами: то люки закатають, то водостоки! Ви водостоки на нових дорогах бачили?», «Так головне ж що асфальт міняють по два рази в рік, а решта дрібниці 😂😂😂».
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