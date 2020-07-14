Злива, що накрила Харків минулого вечора, перетворила вулиці міста на річки та озера

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соціальні мережі.

Харків'яни не втомлюються публікувати фото і відео наслідків зливи, що, до речі, продовжилася і вранці.

Стихія не пошкодувала не тільки спальні райони міста: у водне полотно перетворилися та центральні вулиці Харкова з нещодавно відремонтованими дорогами і тротуарами.

Так, проспект Гагаріна був практично паралізований через те, що рівень води піднявся до критичної позначки. Водії на повному серйозі побоювалися за свої автомобілі і стояли в заторах.

А тем временем технология изготовления ливнёвок в СолнцеЛиком утеряна навсегда. А тем временем технология изготовления ливнёвок в СолнцеЛиком утеряна навсегда. На Гагарина доверяют мокрым делам, моргают аварийкой самые доверчивые. Машины неспешно погружаются нах&й в водную пучину Гагаринского моря и неизвестность с большой вероятностью остаться без колёс. Снимал на полное погружение. Мы в Телеграм https://t.me/joinchat/AAAAAEl6qvMJMXzU-AMz4g Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Montag, 13. Juli 2020

На Клочківській, як видно на записі, машини теж «плавали», а люди бродили в воді, рівень якої також далекий від мінімального.

На Клочковской пошли вплавь 🚣‍♂️ Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 13. Juli 2020

На Героїв Сталінграда тролейбуси плавали:

Кароч шо там по погоде - да всё хорошо, на Героев Сталинграда морская пробка, троллейбус чуть нах&й не уплыл. Кароч шо там по погоде - да всё хорошо, на Героев Сталинграда морская пробка, троллейбус чуть нах&й не уплыл. Снимали на бумажный кораблик. Мы в Телеграм https://t.me/joinchat/AAAAAEl6qvMJMXzU-AMz4g Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Montag, 13. Juli 2020

На ринку Барабашово господарі контейнерів також стали заручниками стихії: їх магазини затопило. Але, незважаючи на проблеми, працівники влаштували собі розваги на воді.

А тем временем на Барабашово. Все магазины затоплены, товар испорчен, но предприниматели не теряют оптимизма. Держитесь 💪🏼 Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 13. Juli 2020

Вранці, 14 липня, через проливний дощ частина вулиці Академіка Павлова також опинилася під водою.

У мережах також попереджають, що на Шевченка – величезна пробка, яка починається від Жилярді.

file 💦Тем временем Студенческая ушла под воду. Старайтесь подъезжать это участок ул.Академика Павлова Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 13. Juli 2020

А ось що коїться на Московському проспекті:

Доброе утро бл&ть. На московском троллейбусы можно не ждать, все стоят на армейской. Доброе утро бл&ть. На московском троллейбусы можно не ждать, все стоят на армейской. Снимал на мокрые трусы. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Montag, 13. Juli 2020

Харків'ян попереджають про проблеми з громадським транспортом і поїздками в центр. Не їдуть трамваї 5 і 8 в сторону Одеської та тролейбуси в сторону Гагаріна (перехрестя біля Дракона, що злітає..

У коментарях харків'яни все ж знайшли ресурси для жартів:

«На благо міста і всіх харків'ян (с) плавайте на здоров'я!», «Всі хотіли поїхати на море, але море приїхало до них 😉», «Потрібно терміново перестелити асфальт!», «Та то ви на південному вокзалі не були: в 23:30 там трамваї майже плавали», «Так при чому тут мер?! Комунальники охреніли і роблять дороги не за стандартами: то люки закатають, то водостоки! Ви водостоки на нових дорогах бачили?», «Так головне ж що асфальт міняють по два рази в рік, а решта дрібниці 😂😂😂».

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