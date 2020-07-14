До вечора картина зміниться ще більше

Харків побив 137-річний рекорд за кількістю опадів

Про це повідомляє KHARKIV.Today з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, за 12 годин на метеостанції Харкова випало 87 міліметрів опадів, що є абсолютним добовим рекордом не тільки для липня, але і в цілому для станції за весь період спостережень.

«Минулий рекорд був зафіксований у липні далекого 1883 року і становив 83 міліметра», – розповіли метеорологи.

Найоптимальніші показники зафіксовані на метеостанції Слобожанське, де за ніч випало 104 міліметри дощу.

До кінця доби сумарна кількість опадів може збільшитися, оскільки вдень 14 липня продовжує йти дощ. Для лісостепової зони така кількість опадів - рідкісне явище.

Синоптики пояснили, чому природа розійшлася не на жарт:

«Причиною таких рясних опадів стало проходження через територію області хвилі на холодному фронті, за рахунок чого розвивалася інтенсивна конвекція. Оскільки повітряні течії на висотах були дуже слабкими, зона опадів стояла майже нерухомо над центральними районами області».

Тим часом харківські паблыки рясніють новими відео і фото наслідків стихії. У місті паралізовано рух громадського транспорту, оскільки рівень води на вулицях критичний. Крім того, підтоплено магазини на ринку Барабашово, житлові будинки і кілька торгових центрів.

Ну и шобы закрыть тему божественного потопа ещё немного видосов и годной аналитики. Ну и шобы закрыть тему божественного потопа ещё немного видосов и годной аналитики почему на Гемороев труба воды по самые яйца. Снимал на мокрые яйца. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Dienstag, 14. Juli 2020

Нагадаємо, в небі над Україною помітили аномальне природне явище.

Як повідомляла Politeka, погода на липень підготувала нові випробування, в Укргідрометцентрі видали прогноз.

Також Politeka писала, що жителі Харківщини побачили в небі незвичайну блискавку.