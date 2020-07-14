К вечеру картина изменится еще больше

Харьков побил 137-летний рекорд по количеству осадков

Об этом сообщает KHARKIV.Today со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По информации синоптиков, за 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 миллиметров осадков, что является абсолютным суточным рекордом не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений.

«Прошлый рекорд был зафиксирован в июле далекого 1883 года и составлял 83 миллиметра», – рассказали метеорологи.

Самые оптимальные показатели зафиксированы на метеостанции Слобожанское, где за ночь выпало 104 миллиметра дождя.

До конца суток суммарное количество осадков может увеличиться, поскольку днем 14 июля продолжает идти дождь. Для лесостепной зоны такое количество осадков - редкое явление.

Синоптики пояснили, почему природа разошлась не на шутку:

«Причиной таких обильных осадков стало прохождение через территорию области волны на холодном фронте, за счет чего развивалась интенсивная конвекция. Поскольку воздушные течения на высотах были очень слабыми, зона осадков стояла почти недвижимо над центральными районами области».

Тем временем харьковские паблики пестрят новыми видео и фото последствий стихии. В городе парализовано движение общественного транспорта, поскольку уровень воды на улицах критический. Кроме того, подтоплены магазины на рынке Барабашово, жилые дома и несколько торговых центров.

Ну и шобы закрыть тему божественного потопа ещё немного видосов и годной аналитики. Ну и шобы закрыть тему божественного потопа ещё немного видосов и годной аналитики почему на Гемороев труба воды по самые яйца. Снимал на мокрые яйца. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Dienstag, 14. Juli 2020

Напомним, в небе над Украиной заметили аномальное природное явление.

Как сообщала Politeka, погода на июль подготовила новые испытания, в Укргидрометцентре выдали прогноз.

Также Politeka писала, что жители Харьковщины увидели в небе необычную молнию.