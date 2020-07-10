Спека після короткого перепочинку повертає собі позиції на вихідних

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, у суботу, 11 липня, синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний, три-вісім метрів у секунду. Вночі температура повітря +11 +16, удень повітря прогріється до +27 +32 градусів.

Температурні рекорди 11 липня зафіксовані в 1996 році, коли стовпчики термометрів показували +36,4, а також в 1973 році. Тоді похолодало до +9,1.

У цей день вшановується пам'ять преподобних Сергія і Германа, Валаамских чудотворців. З цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалося фарбами. У цей день наші пращури слухали зозулю: якщо вона переставала кувати - зима рано прийде.

У неділю, 12 липня, очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, а вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози на території Харкова й області.

Вітер північно-східний, три – вісім метрів у секунду.

Температура повітря вночі становитиме +13 +18, вдень +29 +34.

За останні 130 років синоптичних спостережень найвища температура в цей день була в 1996 році, коли максимальні показники склали +37,6, а мінімальна – в 1950 році. Тоді стовпчики термометрів показували всього +9,7.

12 липня відзначається день пам'яті славних і всехвальних першоверховних святих апостолів Петра і Павла. Цей день вважається верхівкою літа. Наші пращури помітили, якщо ясно на Петрів день - рік буде хорошим, а якщо дощ - 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний, світлий. З цього приводу існувала приказка: «Петро-Павло жару додали». Якщо зозуля кує після Петрового дня, то, значить, літо буде хороше, довге і сніг нескоро випаде.

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