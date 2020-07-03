На улице лучше без надобности не появляться

Выходные принесут в Харьков и область невыносимую жару

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 4 июля, синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, три-восемь метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +18 +23, днем +32 +37 градусов.

В этот день есть вероятность того, что температурный рекорд будет побит, поскольку самое жаркое 4 июля было в 1954 году, когда воздух прогрелся до +35,2. Самая низкая температура в этот день за последние 130 лет зафиксирована в 1947 году (+8,4).

4 июля отмечается день священномученика Терентия, епископа Иконийского. В прежние времена заметили: если этот день жаркий, то декабрь будет морозным. В это время зацветает липа.

В воскресенье, 5 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, три-восемь метров в секунду.

Ночью температура воздуха +18 +23, днем ожидается до +37.

Температурные рекорда 5 июля зафиксированы в 1970 году (+33,8) и в 1976-м (+8,8).

В этот день почитается память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером. А утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде - будет хорошая погода.

Напомним, стихия накрыла, город ушел под воду: кадры последствий появились в сети.

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