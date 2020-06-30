Рабочая неделя выдастся жаркой и скудной на осадки

На протяжении короткой рабочей недели температура воздуха на Харьковщине постепенно будет повышаться

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Во вторник, 30 июня, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха по области +27 +32, по городу +28 +30.

Первый день июля принесет в среду облачную с прояснениями погоду. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, местами гроза, град, шквал до 15 - 20 метров в секунду. Ветер северо-западный, 5 - 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +15 +20, днем +25 +30.

В четверг, 2 июля, переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер переменных направлений, три-восемь метров в секунду.

Температура ночью +14 - +19, днем +26 +31.

В пятницу, 3 июля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, три-восемь метров в секунду.

Температура воздуха продолжит постепенно повышаться. Ночью она составить от 14 до 19 градусов тепла, днем поднимется до +28 +33.

Ранее мы писали, что июль может стать месяцем контрастной погоды. По прогнозам синоптиков, этот месяц может стать самым теплым в году с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

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