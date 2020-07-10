Поутихшая было жара вернет себе позиции на выходных

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 11 июля, синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер северо-восточный, три-восемь метров в секунду. Ночью температура воздуха +11 +16, днем воздух прогреется до +27 +32 градусов.

Температурные рекорды 11 июля зафиксированы в 1996 году, когда столбики термометров показывали +36,4, а также в 1973 году. Тогда похолодало до +9,1.

В этот день почитается память преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. С этого дня уже можно копать ранний картофель. В прежние времена заметили, что на кануне Петрова дня (12 июля) солнце необычайно горело, разливалось красками. В этот день наши предки слушали кукушку: если она переставала куковать - зима рано придёт.

В воскресенье, 12 июля, ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, а днем местами возможны кратковременные дожди и грозы на территории Харькова и области.

Ветер северо-восточный, три – восемь метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +13 +18, днем +29 +34.

За последние 130 лет синоптических наблюдений самая высокая температура в этот день была в 1996 году, когда максимальные показатели составили +37,6, а минимальная – в 1950 году. Тогда столбики термометров показывали всего +9,7.

12 июля отмечается день памяти славных и всехвальных первоверховных святых апостолов Петра и Павла. Этот день считается макушкой лета. Наши предки заметили, если ясно на Петров день - год будет хорошим, а если дожди - 40 дней еще будет ненастье. Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил». Если кукушка кукует после Петрова дня, то, значит, лето будет хорошее, долгое и снег нескоро выпадет.

Напомним, что Украину ждет новая погодная аномалия, прогноз климатолога.

Также мы писали, что лето поиграет на нервах украинцев, погода резко изменится.

Ранее Politeka сообщала, что погода на июль подготовила новые испытания.